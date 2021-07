Las primeras semanas de “ La Voz Argentina” tuvieron gran recepción por parte de los televidentes. Esto se tradujo en buenos números de rating y mucha repercusión en las redes sociales.

Claro que los mensajes que llegan no siempre son positivos. Muchas veces hay quejas por las elecciones del jurado que conforman Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky. La primera mencionada se tomó algunos minutos para contestar inquietudes de sus seguidores en Twitter.

.

La cantante acompañó una emisión de “La Voz Argentina” con algunos mensajes que publicó en su cuenta de la red social del pajarito. Muchos seguidores le consultaron sobre las decisiones que tomaban para formar los equipos, a raíz de que muchas voces con talento no pasan la audición.

Lali citó un mensaje de Malena Guinzburg que mencionaba: “Si no lo van a elegir, no me pongan la historia del padre porque nos hace mie…”. La artista se sumó a la reflexión con un dato que los televidentes desconocían. “Y nosotros que no lo sabemos… lo vemos aire todo… TERRIBLE”, detalló sobre el segmento previo que se puede observar antes de que los participantes salgan a escena.

Una crítica que apareció en muchos tweets hacía referencia a los participantes que se destacan pero no logran convencer a los jurados. “Lali, ¿por qué le dicen que la rompió y no dan vuelta? Pobre hombre, no hagan eso”, le escribió una seguidora. La cantante respondió con sinceridad: “Hay que elegir 24 de casi 200 que escuchamos. Todos cantan hermoso”.

Hay que elegir solo 24 de cientos que escuchamos!!!! Es tan jodido les juroooooooo #LaVozArgentina — Lali (@lalioficial) July 16, 2021