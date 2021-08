Luego de enfrentarse en la instancia de los knockouts en " La Voz Argentina", nacieron fuertes rumores a través de las redes sociales acerca de un violento enfrentamiento entre Jacinta Sandoval y Jéssica Amicucci, ambas integrantes del equipo de Ricardo Montaner.

Todo nació a raíz de un meme que se volvió viral en Twitter donde una usuaria aseguró que ambas participantes se habrían agarrado a las piñas hacia la salida del certamen. El chiste se trató de una imagen de dos mujeres golpeándose y la seguidora aseguró: "Jéssica con Jacinta a la salida".

Pero no terminó allí, sino que el participante Nicolás Olmedo, integrante del equipo de Lali Espósito, citó dicho posteo y dio un particular detalle: "Casi literal. 100% real no fake". La publicación ganó tanta trascendencia que Jacinta, quien guarda un asombro parecido a Calu Rivero, debió aclarar la situación.

La joven participante ya había protagonizado un escándalo cuando fue acusada de ingresar a la competencia por "acomodo" al ser conocida de Stefi Roitman, la host digital del programa y comprometida de Ricky Montaner, uno de los jurados.

Pero esta vez, las versiones la vinculaban al grave hecho de haberse agarrado a piñas con otra compañera. Al respecto grabó un descargo en sus redes y manifestó: "Mientras estoy trabajando me están llegando links de gente que me pasan ‘noticias’, con muchas comillas, que no son más que fake news sobre que tuvimos un encuentro violento Jéssica y yo".

.

"Esas son puras boludeces, porque la verdad que el tiempo que compartimos con Jéssica, que fue muy cortito, fue muy hermoso. Ella me enseñó mucha data de música, ella es profesora. Yo le hablé de sus cejas, intercambiamos data", aseguró para hechar por tierra los rumores de una pelea.

E insistió: "Para que dejen de hablar boludeces". "Y si quieren decir algo, digan que pueden venir a hacerse ‘chapa y pintura’, si quieren potenciar en cejas y pestañas...", cerró.