Elizabeth "La Negra" Vernacci es popular por ser una gran periodista que se luce como conductora en su programa de radio, pero también es reconocida por ser una figura que mantiene en privado todo aspecto sobre su vida íntima junto a su hijo Vicente y familia.

Ella acepta ser osada e intrépida a la hora de estar frente al micrófono y hacerle la pregunta perfecta a sus invitados, pero también es muy "conservadora" en la crianza de su hijo y su vida privada según cuenta siempre.

La Negra Vernaci junto a su hijo Vicente

"No tolero que ningún hombre viva con mi hijo que no sea yo. No tengo ninguna apertura mental para una familia ensamblada o creer que puede ser 'los míos, los tuyos, los nuestros'. No hay chance conmigo", dijo la actriz en diálogo con Ciudad.com.

En este caso, Vernaci sorprendió a muchos porque publicó un emocionante mensaje en honor al cumpleaños número 18 de su único hijo, Vicente, fruto de su relación con Martín Bonavetti: "¡18! Todo tiene otro sentido desde el 11 de septiembre de 2002 (su nacimiento). Vicente, amor total".

La dedicatoria en Instagram de la conductora

El posteo recibió miles de comentarios positivos de sus seguidores, entre los que estaban los de Érica Rivas y María Carambula: "Qué hermoso es. Besos, nena, también a vos", le respondió la artista de " Casados con Hijos". "Feliz cumple, Vicen corazón", contestó la actriz uruguaya.

Los comentarios de las estrellas en la publicación de la Negra Vernaci

La periodista compartió este tierno fragmento por el cumpleaños de su hijo tan solo unas semanas después de la muerte de su papá por coronavirus.

