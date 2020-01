¡Insólito! Los Simpsons, la Mona Jiménez y el fernet en un mismo lugar. En las redes sociales, éste sábado se viralizó un video donde se ven estas tres pasiones juntas. El cantante de cuarteto llegó a Springfield y Homero Simpson pudo conocer al ídolo cordobés.

En las imágenes se lo puede ver a Homero tocando el acordeón y tomando el aperitivo. Incluso, se lo ve ensayando con su banda al ritmo de La Mona. Más adelante, llega un colectivo que transportaba al músico y a su banda. Homero queda sorprendido al verlo, ya que se confiesa amante del cuarteto desde que era un niño.

No se trata de un capítulo oficial de Fox, sino un trabajo hecho por Matías Llabrés: un joven cordobés que le apasiona la música de La Mona y las aventuras de la familia amarilla. Gracias a sus conocimientos de diseño gráfico y edición, pudo recrear todo un capítulo de la serie con la presencia estelar del cuartetero.

No obstante, la recreación tuvo tanta repercusión que hasta llegó al propio cantante. “Me encantó, me caí de c…, gracias, me hiciste reír mucho“, expresó el cantante en un posteo de Facebook y hasta le metió presión al creador para que siga con esta iniciativa: “El video dice continuará, así que seguí haciéndome reír”.