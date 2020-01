Hace algunas semanas, Martín Cirio, popularmente conocido en redes como " La Faraona", fue noticia en varios portales de espectáculos tras manifestar en un video de YouTube que su ex pareja, a quien denominó como "El Chómpiras", lo demandó por 14 millones de pesos y hasta le pidió que se abstenga de nombrarlo.

Pero eso no fue un freno para el youtuber ya que continuó refiriéndose a él bajo el gracioso apodo que tomó del personaje ficticio interpretado por Roberto Gómez Bolaños en la serie mexicana "Chespirito".

Sin embargo, esta vez tuvo que parar. Cirio debió borrar los dos videos de YouTube en los que habla de su exnovio ya que éste lo volvió a demandar. Así lo manifestó en su cuenta de Twitter.

.

"Por orden judicial he removido contenidos que publiqué sobre cuestiones privadas de una persona a la que me referí como 'El Chómpiras' quien me demandó por ello", explicó el instagramer.

¡Mirá la demanda!