La incorporación de Rodrigo Lussich a " Intrusos" le trajo alegría y dinamismo al ciclo. Día tras día, el periodista entretiene a miles de televidentes con sus "Escandalones" que logran sacarle carcajadas a más de uno. Pero al que definitivamente no le causó gracia uno de esos "escandalones" fue a Martín Cirio.

Este miércoles, el influencer observó que el panelista sumó el segmento “Famosos que envejecieron con cara de señora” y lo acusó de ladrón ya que asegura que fue un contenido que él compartió previamente en sus redes sociales.

"Me bloquea pero lo que no bloquea son mis ideas jiji... pues está choreando de lo lindo en 'Intrusos', subiendo famosos con caras de señora pero sin nombrarme. Años de trabajo de investigación para que me roben el laburo", disparó "La Faraona" en su cuenta de Twitter.

Su publicación generó la indignación de sus fanáticos (conocidos como faraminions) que al instante lo apoyaron y produjeron innumerables memes de la situación. No obstante, Lussich desentendió lo ocurrido y expresó: "Ni idea de qué hablan... no lo sigo, pero cero mala onda. No consumo su contenido, así que es imposible copiar, y aparte ni sé de qué hablan. En Twitter lo tengo bloqueado porque un día me puteó. En Instagram no lo sigo, pero la mejor. No trabajo para fanáticos de las redes. Les mando un beso a todos".

Martín Cirio tildó de "ratero" a Rodrigo Lussich.

Pero la bronca del youtuber continúo y lo hizo notar en sus redes sociales. "Lo que les explota a muchos en la tele es que nosotros, con una cámara y nada más, te clavamos más rating que lo que tienen ellos con toda una producción enorme, pero bueno, cuando hagan algo original y no roben seguro les irá mejor #lussichratera", sentenció.

"En la tele nos bardean a los que estamos en redes, nos tildan de vagos, sin talento y mil cosas más, pero después chorean de lo lindo y se quieren pasar para acá pero no pueden entonces nos chorean como #lussichratera", continuó indignado.

El descargo de La Faraona en Twitter.

"¿Alguien me resume qué están diciendo en ese programa con tres puntos de rating? Pues al igual que casi todo el país, no lo veo", lanzó picante este jueves.