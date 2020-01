Hace un tiempo, Eugenia "La China" Suárez había mostrado una ecografía en sus redes y llamó la atención de sus seguidores, sin embargo, la actriz aclaró rápidamente que pertenecía a su perra llamada Rosa.

Hasta que finalmente, este sábado, la actriz anunció que su mascota, de raza bulldog, estaba por dar a luz. "¡Y llegó el día!", escribió en su historia de Instagram y luego, contó: "Cinco horas metida en la casita con Rosa, acompañándola en su parto. Adivinen quién quedó dura".

Minutos después, la ex "Casi Ángel" compartió el conmovedor video de su perra, en el que se la veía dando a luz a los cachorros, y escribió: "El amor multiplicado, me emociona lo madraza que es Rosa y que me haya permitido ayudarla y acompañarla. Que mis hijas puedan aprender el respeto, cuidado, amor a los animales como me enseñó mi papá no tiene precio".