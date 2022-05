En medio de rumores de separación con Armando Mena Navareño, la China Suárez fue vinculada sentimentalmente a un reconocido actor español que trabajó en "Luis Miguel, la serie".

Fernando Guallar es el galán que encarnaba a Mauricio Ambrosi, uno de uno de los mejores amigos del Sol de México, y que en las últimas horas se lo relacionó con la ex de Benjamín Vicuña. ¿El motivo? El actor compartió una foto en su perfil de Instagram que fue elogiada por Suárez.

.

La ex "Casi Ángeles" no solo le dio su "like" sino que se atrevió a comentar. "Bueno", escribió la China. Sin embargo, en medio de la repercusión que generó, eliminó su piropo.

De todos modos, las redes sociales hablan por sí solas y se confirmó que la actriz y el español se siguieron hace poco en Instagram, pista que levantó sospechas e hizo pensar a muchos fanáticos que la actriz, en medio de su aparente soltería en Madrid después de estar presente en Los Premios Platino, habría mantenido un encuentro con el actor. ¿Será así?

¡Mirá el video de la China Suárez en Madrid cuando le preguntan por su situación sentimental!