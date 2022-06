La China Suárez y su novio, el cantante Rusherking, están muy enamorados ya que, a menos de un mes de blanquear la relación, los tortolitos no pierden oportunidad para estar juntos y aprovecharon a viajar rumbo a México.

Si bien todavía no se tomaron una foto juntos, ambos se encargaron de dar algunas pistas en las redes sociales. El primero en dar una señal del destino elegido fue el cantante, quien compartió en sus stories una foto de un balcón con vista al mar y agregó la ubicación: "Playa del Carmen, Cancún, México".

Apenas tres horas después, la actriz hizo lo suyo publicando una imagen de un dulce mexicano. En tanto, y casi al mismo tiempo, el trapero también eligió compartir un video en el que muestra parte de un restaurante.

"Dicen que el paraíso no existe, ¿no? Mirá, papá, el paraíso fiscal", bromeó mientras mostraba parte del lugar. Y ayer al mediodía publicó una pequeña grabación en la que deja ver parte del living del apartamento que comparten y el balcón con una increíble vista a la playa.

La China Suárez en la habitación del hotel en México junto a Rusherking.

Además, minutos más tarde compartió una foto del desayuno que estaba tomando a orillas de la pileta del lujoso hotel en el que están hospedados. La actriz, por su parte, se limitó a hacer un posteo en su feed de Instagram con tres fotos en las que se la ve posando en una cama de dos plazas.

Al observar su look, su novio le comentó: "Buen pantaloncito", y ella, pícara, le contestó: "Me lo clonaste". En tanto, los hijos de la ex "Casi ángeles" parecen haber quedado al cuidado de sus respectivos padres. En ese sentido, su ex Benjamín Vicuña el domingo festejó su día publicando algunas fotos familiares, entre las cuales se destacó una junto a Magnolia, su hija mayor junto a Suárez.

Rusherking en México junto a la China Suárez.

Días atrás, la China también había dado señales de su amor por Rusherking en las redes. En esa ocasión, el joven había publicado un video y celebró que su último lanzamiento musical se acerca a los 8 millones de reproducciones en YouTube.

¡Mirá el video de las vacaciones de la China Suárez y Rusherking en México!