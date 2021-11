La China Suárez ignoró completamente el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi y continuó con sus responsabilidades profesionales como si nada al viajar a Jujuy para retomar las grabaciones de "Objetos", su película con Álvaro Morte, el "Profesor" de "La Casa de Papel".

A través de sus redes sociales, la actriz publicó varias imágenes y videos del detrás de escena del rodaje, ya sea del paisaje, los habitantes o las costumbres compartidas. En ese sentido, la China relató el insólito accidente que tuvo en Salinas Grande, un desierto blanco a 4.000 metros de altura en Jujuy.

.

"Me caí en uno de esos ojos de agua. Literal me tragó la tierra. Obviamente me tenté. Obviamente a los diez minutos me pasó lo mismo y peor", escribió Suárez en su cuenta personal de Instagram al fotografíar un agujero natural en el que cayó.

La China Suárez se cayó un un agujero en Salinas Grandes.

Después, la ex protagonista de "Casi Ángeles" mostró las consecuencias físicas que tuvo su pequeño accidente: "Heridas de guerra. Torpe since 1992".