A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, la China Suárez sigue en el medio de la escena de las polémicas. Ayer por la noche se estrenó en Star+ la esperada entrevista que tuvo mano a mano con Alejandro Fantino, donde se refirió a varios aspectos de su vida, menos al reciente escándalo de infidelidad que protagonizó con Mauro Icardi y Wanda Nara.

En el reportaje, la actriz brindó muchas declaraciones explosivas, y en cuanto a los revuelos mediáticos en los que se vio involucrada, explicó que solo le dará explicaciones a sus hijos. Sin embargo, cuando el presentador le preguntó sobre su estado sentimental, la ex pareja de Benjamín Vicuña señaló que hoy en día no tiene ganas de salir con otra persona. "Ahora no quiero saber más nada con nadie, estoy como en un momento... Si elijo tener un hombre al lado es porque me va a sumar, no porque lo necesito", dijo.

La China Suárez en su entrevista exclusiva con Alejandro Fantino.

Esta nueva información sorprendió a varios, ya que durante las últimas semanas, los rumores indicaban que Súarez había comenzado una nueva relación con el empresario Armando Mena Navareño. La actriz y el español intercambiaban "me gusta" y comentarios picantes en Instagram, e incluso salió una foto de ellos en un boliche de Madrid a los besos.

Ahora, parece ser que este amor pasajero entre ellos llegó a su fin, porque recientemente Navareño publicó en su perfil un video fumando con un emoji de corazón roto y otros dos con una gota de sangre y la bandera de Japón, que hacen referencia al nombre de usuario de la China, "Sangre Japonesa".