Luego de cumplirse un mes de haber confirmado su embarazo, la China Suárez comparte en sus redes sociales cómo crece su pancita y también cómo atraviesa la dulce espera junto a Benjamín Vicuña. En las últimas horas contó cuáles fueron... ¡sus primeros antojos!

Más allá de los conflictos que mantiene con Pampita, el actor chileno trata de acompañar a su actual novia durante todo el proceso de gestación del segundo hijo que tendrán juntos.

En el marco del cumpleaños de Bautista, el hijo mayor de Vicuña y la modelo, se pudo observar en un vivo de Instagram la tensa relación que tiene la pareja a pesar de esperar la llegada de un nuevo bebé.

Más allá de la fuerte pelea, la actriz mostró cuánto se tienta con las comidas. "Me desperté del hambre. No puedo parar de comer", confesó en una de las historias la ex protagonista de "Argentina, tierra de amor y venganza".

La debilidad de la China Suárez por la comida.

Minutos después, la China compartió la emoción con la que recibió un paquete de alimentos veganos que le regaló una empresa: "Nah, bueno… Esto es felicidad. Está todo envasado al vacío, ¡qué rico!".

Además, a altas horas de la noche, aprovechó para consultarles a sus seguidores: "¿Pizzería en Zona Norte con delivery y que tenga fainá? Abierta ahora". Con su tercer embarazo en curso, la mamá de Rufina y Magnolia dejó ver su costado más glotón y antojadizo.