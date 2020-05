La belleza de la China Suárez es indisutible, pero son muchos los que sospechan que su imagen no es natural y que logró sus delicados rasgos gracias a diferentes cirugías estéticas. Sin embargo, en su última publicación despejó todas las dudas y reveló cuáles son sus mejores trucos.

En medio de la cuarentena por coronavirus, la pareja de Benjamín Vicuña transita su tercer embarazo y comparte en sus redes sociales parte de la intimidad de su hogar. En la tarde del lunes publicó en Instagram un didáctico video en el que aseguró que todos sus retoques faciales son gracias a la magia del maquillaje.

El tutorial de belleza de la China Suárez.

"A veces me preguntan si me rellené el labio de arriba, porque siempre lo tuve más finito que el de abajo, y la respuesta es no", aclaró antes de compartir todos sus tips y destacó: "Hay truquitos de maquillaje para que parezca que sí".

En el posteo se puede ver a la actriz frente al espejo mientras enfoca los difetenes cosméticos que utiliza y detalló: "Primero van a delinear bien, y miren ya cómo cambia. Es un efecto como si (el labio) se levantara".

Después, tomó un labial marrón y continuó: "Me lo pongo directo en la boca porque lo uso solo yo, pero si lo piensan compartir usen un pincel. La boca ya se nota distinta".

La China mostró el paso a paso para lograr una boca con mayor volumen. "A mí me gustan los labios mate, pero si quieren le pueden poner un gloss. También lo pueden completar con un iluminador y da un efecto mojado", concluyó y mostró a la cámara el resultado final.