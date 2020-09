La distancia que marcó años atrás la China Suárez con Gimena Accardi y Nico Vázquez cuando falleció Santiago, el hermano del actor, hizo que la pareja tomara una tajante decisión. El matrimonio decidió finalizar su amistad con la actriz y desde entonces hubo una tensa relación.

"Dejé pasar uno, dos, tres mensajes que no contestaba. La última vez que la vi fue en diciembre, nunca más pudo hacerse un espacio para vernos, para venir a casa. Entiendo que está trabajando y viajando, pero también entiendo que nosotros demandábamos ese amor porque no era una amiga del medio, era una hermana incondicional. Yo sé lo que fui como amiga, y Nico también, y cómo la hemos recibido en casa y defendido a capa y espada, y amado como una hermana", sostuvo en su momento Accardi.

Y agregó: "Un día le dije que esta amistad a mí no me gustaba, que no me servía. ¡Tenés que estar en las malas! No es que perdimos un bolso. Fue muy grave lo que pasó. Entonces, no haber estado fue un dolor, una decepción enorme que vengo procesando en junio, que puse final a la relación (...) Se enojó. Tampoco era la reacción que esperaba porque no pidió perdón. Encima se enojó".

Las actrices se conocieron en " Casi Ángeles".

Tras más de cuatro años de aquella pelea, la pareja de Benjamín Vicuña tomó una importante decisión para recomponer su vínculo con la artista: comenzó a seguirla en su cuenta de Instagram.

No obstante, la esposa de Vázquez hizo caso omiso al accionar de la ex " Casi Ángeles" ya que no le devolvió el "follow". Así lo anunció Juariu, la panelista de "Bendita", a través de sus historias de Instagram y demostró que todavía hay una cierta distancia entre ambas actrices.