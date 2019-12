Hace un mes, la China Suárez estuvo en boca de todos al confirmar su separación de Benjamín Vicuña. La pareja protagonista de " Argentina, Tierra de Amor y Venganza" atravesó una crisis que marcó un antes y un después en su relación.

De todos modos, la ex "Casi Ángeles" dejó en claro que con el chileno siempre hubo mucho amor y que siempre estarán unidos por Magnolia, su hija en común. "Estamos separados en este momento. No es algo definitivo. Nos tenemos mucho amor. Tenemos una familia muy linda que nos ha costado mucho, una familia ensamblada hermosa. Hay mucho amor y no sabemos qué pasara el día de mañana", manifestó en su momento la artista de 27 años en "Los Ángeles de la Mañana".

En esta oportunidad, Suárez compartió en sus historias de Instagram un tierno video de Vicuña junto a su pequeña y despertó incertidumbre. Además, publicó una foto de sus dos hijas, Rufina Cabré y Magnolia Vicuña. "Son mucho más de lo que jamás soñé", escribió la actriz.

Entonces, ¿hubo reconciliación?

