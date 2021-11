Luego de la entrevista que Wanda Nara y Mauro Icardi hicieron con Susana Giménez en París, la charla de la China Suárez con Alejandro Fantino es la más esperada del momento. Todos quieren saber si la actriz brindará detalles sobre su amorío virtual con el jugador del PSG.

Por su parte, la hermana de Zaira Nara, no se guardó nada a la hora de hablar de la infidelidad de su esposo en la nota que tuvo con "La diva de los teléfonos". La rubia reveló como se enteró y cuáles fueron sus sentimientos al respecto. Ahora, la expectativa está puesta sobre la expareja de Benjamín Vicuña, que en un nuevo intento de salir del revuelo mediático, publicó un contundente mensaje en su Instagram.

“Hablar mier… de otras personas, no reducirá la mier… en tu vida”, dice el texto que originalmente está escrito en inglés. Así, parece ser que Suárez dio a entender que no hablará del escándalo que tiene en vilo al país. Unos días atrás, el conductor de "Intrusos", Rodrigo Lussich, confirmó lo mismo: "Cuentan que la China Suárez a Fantino no le habla de Icardi. Tocó el tema muy por arriba".

El estreno de la entrevista está pautado para el lunes a las 21:30hs a través de la plataforma Star+, y en ese sentido, el periodista agregó: "No contraten el servicio porque en esa nota no hay nada".