El lanzamiento de " Hawái" de Maluma y su repentino cierre de las redes sociales inició una catarata de sospechas que relacionaron su actitud con la ruptura con Natalia Barulich y los trascendidos de un romance de la joven con Neymar.

Tras las fuertes versiones, el músico aclaró todo y confirmó que su último hit no está dedicado a su ex novia. "Esta canción no es algo que me pasó a mí. Toda mi música es real, aunque ésta no, así que no inventen por favor", sentenció en un vivo de Instagram al reabrir su cuenta.

.

A semanas del escándalo, la China Suárez reveló en una serie de historias que está obsesionada con el tema del exitoso músico de 26 años. "Estoy hace días... Tengo pegada hace días 'Hawái' de Maluma y estoy preocupada porque tengo miedo de que no se me despegue nunca", confesó la actriz.

Maluma es uno de los artistas favoritos del pop y el reggaetón.

En las últimas horas, la pareja de Benjamín Vicuña dejó ver cuánto disfruta de la canción y contó que la canta todo el tiempo. "Me levanto a hacer pis a las tres de la mañana y la tengo en la cabeza. Y siempre la misma parte ¿qué explicación tiene eso?", consultó entre sus seguidores.

A solo un mes de dar a luz a su tercer hijo, la ex "Casi Ángeles" reveló: "Tengo cara de sueño porque anoche no dormí por Amancio". Luego subió un divertido video al ritmo de la canción en cuestión.

"Hoy dije 'necesito acostarme temprano'. Olvidé que tengo tres criaturas. ¿Dónde está el botón 'despegar canción'?", manifestó la China en un posteo que publicó después de las 23 y con su bebé a upa.