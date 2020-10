Apenas dos meses se cumplieron del día que la China Suárez se convirtió en madre por tercera vez. La actriz tuvo a su primer hijo varón, Amancio, quien se suma a Rufina y Magnolia. El pequeño es el segundo que tiene con Benjamín Vicuña.

Siempre activa en sus redes sociales, ya sea por su trabajo como actriz o como representante de importantes marcas, Suárez decidió postear dos imágenes para dar a conocer su cuerpo postparto y de paso dar un mensaje concientizador sobre los retoques en las imágenes.

“Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a Edu Weis (su fotógrafo) que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo”, escribió en la descripción de la publicación que en pocas horas cosechó más de 200 mil "Me Gusta" y cientos de comentarios que apoyaban las palabras de la actriz.

"Cuerpos reales y hermosos. Hermosa Chinita", "Por Dios, ojalá pueda tener ese cuerpo después de 3 embarazos", "Mujer hermosa, natural, real. Esa es la belleza, celebro tu vida. Son pocas las mujeres que se muestran tal cual son", entre otros, fueron los comentarios que recibió la China.