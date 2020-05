Las polémicas "maquinitas para la piel" cruzaron en las redes a dos figuras completamente opuestas. La China Suárez y Cinthia Fernández son dueñas de un importante carácter y demostraron que hay una clara enemistad entre ellas.

Todo comenzó cuando la ex protagonista de "Argentina, Tierra de Amor y Vengaza" expresó en sus redes sociales que se reusaba a vender aquellos productos faciales. Sus palabras fueron rápidamente repudiadas por la mediática quien señaló que la actriz se niega a promocionar las "maquinitas", que ella vende, pero sí publicita otras marcas más prestigiosas en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento la pareja de Benjamín Vicuña optó por el silencio, pero cansada de las críticas, su respueta llegó. Luego de que la ex de Martín Baclini le compartiera a Ángel de Brito algunas imágenes de la actriz promocionando otro producto que se podía encontrar en una cuenta revendedora al igual que escandalosa "la maquinita", Suárez explotó.

"No me rompas más las pelo... que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”, sostuvo la ex"Casi Ángeles" por Twitter. Y agregó: “¿Vos ni embarazada dejas tranquila a la gente? Real pregunto".

"Me vengo aguantado que me forre... hace mucho. Se meten conmigo porque saben que no contesto. No es que no lo haga porque me falte personalidad, no lo hago porque odio el conflicto", agregó furiosa.

"Y las cosas que uso para la cara ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?", concluyó.