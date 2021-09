A más de dos semanas de separarse de Benjamín Vicuña, la China Suárez rompió el silencio y habló sobre su ruptura pero, en especial, sobre los rumores de infidelidad que vinculan al chileno con una moza con la que habría estado hace dos años en un viaje a Córdoba.

Primero fue el ex de Pampita quien negó los trascendidos y aclaró que no puede desmentir cada rumor que sale en los medios. Mientras que ahora, la actriz de 29 años realizó un profundo descargo en sus historias de Instagram y se mostró agotada por las especulaciones que circulan sobre su vida.

"¡Cómo rompen los huevos que no tengo con la moza!", explotó la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio en sus redes sociales. Y agregó fastidiosa: "Que me escribió... ¡No me escribió nunca nadie! Ni nadie me dio detalles físicos ni siquiera se si existió, no tengo ni idea. ¡Paren ya por favor!".

"Dejen a la gente separarse en paz, no pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición. La gente se separa por muchas más cosas, más simples", manifestó Suárez desde su auto.

.

Por último, brindó detalles sobre su vínculo con Vicuña: "Nos queremos un montón, está todo bien, aunque eso no venda pero por favor cortenla de una vez. Es agotador".