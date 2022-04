La China Suárez quedó nuevamente en el centro de la polémica al revelarse que volvió a enviarle mensajes a Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara. Más allá de las versiones que apuntaban contra ella, la actriz se mantuvo en silencio hasta el viernes por la noche, donde explotó en sus redes sociales y se despachó contra varias personas.

Durante las últimas horas, hubo una polémica sobre una supuesta frase que habría mencionado la ex pareja de Benjamín Vicuña. Mariana Brey en "Socios del Espectáculo" mencionó que la artista habría dicho ante los ataques que recibió: "Yo no soy Rosa de Berazategui, soy La China de Zona Norte". Esto llegó a ella y no le cayó bien la reacción del intendente de la localidad mencionada.

"Señor intendente. Dispóngase a trabajar, en vez de perder tiempo consumiendo mentiras. Y discúlpese públicamente por difundir algo que no es cierto", escribió en primer lugar contra Juan José Mussi. En la misma historia, con una captura de pantalla a un posteo del sitio de El Trece, agregó: "Siempre fomentando el odio y el pute..... Adrián Suar, ya estaríamos, no?".

El primer posteo de la China Suárez contra Adrián Suar.

Lo curioso es que trabajaron mucho tiempo juntos, incluso en la primera temporada de "ATAV" en 2019. Como si fuera poco, sumó un posteo para expresarse sobre las críticas que recibió en los últimos días. "Sigan. Metiéndose en la vida y la cama de las mujeres, sigan. Exponiendo, intentando hundir, mintiendo", comenzó en su descargo la China Suárez.

Además, se animó a mirar al futuro sobre los cuestionamientos que recibe a diario: "En unos años seguramente estemos hablando del acoso y la carnicería mediática y estaremos lamentándonos de los desalmados que se sientan a decir pelotud... porque les pagan".

"Los primeros que lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying, hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda sin si consentimiento. Son EL MAL", completó la China Suárez en su cuenta de Instagram.