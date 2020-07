Además de su trabajo artístico en los medios, la China Suárez se destaca por acompañar aquellas causas que cree importantes. Una de ellas es la protección de los animales y es por eso que en las últimas horas utilizó sus redes sociales para difundir un importante pedido.

Luego de conocerse que una familia de carpinchos fue expulsada de su espacio por estar dentro del territorio de un country, la actriz se manifestó: "La fiscalía a raíz de la denuncia hizo su trabajo como debería hacerlo hace dos meses, ahora lo que falta es que EL JUEZ firme la orden de sacarlos de ahí́, ese lugar no es apto para ellos y hay cazadores en la zona", escribió la actriz en su cuentas de Twitter e Instagram.

El pedido de la actriz.

Y agregó irónica: "Me escriben vecinos contándome que 'muerden a los perros'. No es la solución echarlos a la calle. Los llevaron porque se veían lindos dos carpinchitos nadando en el lago, ¿no? ¿Pensaron que no iban a reproducirse?".

Al parecer, las autoridades del country ahuyentaron a las crías de carpinchos y gansos que vivían en ese terreno de forma silvestre. No obstante, quedaron completamente deesorientados, se instalaron cerca del alambrado y desde hace días intentan reingresar al predio.

La artista habló de la situación de estos animales.

Además, los vecinos de la zona revelaron que adentro del lugar quedaron muchos ejemplares adultos y los expulsados sólo buscan volver al hábitat que conpartían con los otros animales. "Ustedes que siempre me ayudan a hacer ruido, es lo que necesitamos. En el country Abril echaron a una familia de carpinchos A LA CALLE", disparó la protagonista de "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" en sus redes.

"Los animalitos están hace dos meses fuera del predio, los que desplazaron del lugar: una familia de 9, de los cuales al día de hoy son 6, mataron a uno de ellos y dos desaparecieron", concluyó preocupada por la situación.

¡Mirá el posteo completo de la China Suárez sobre la situación de los carpinchos!