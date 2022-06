Por el cumpleaños número diez de Beltrán, el hijo de su ex Benjamín Vicuña y Pampita, la China Suárez decidió compartir un dulce posteo con el pequeño para desearle toda la felicidad del mundo.

"Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría a donde vaya.

Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru", escribió la actual novia de Rusherking en el posteo que compartió con el niño y su otra hija Magnolia.

.

Pero más allá de las cálidas palabras, lo que a muchos usuarios le llamó la atención fue por qué etiquetó a la esposa de Roberto García Moritán y no al padre de sus hijos. De todos modos, la ex "Casi Ángeles" sigue en Instagram a Pampita desde el homenaje que ella le hizo a Blanca, mientras que a su ex, lo dejó de seguir luego de que él tomara la iniciativa.

Por su parte, el niño también recibió enternecedoras palabras por parte del chileno, quien escribió: "Feliz cumpleaños mi hombrecito valiente. 10 años desde que apareciste como un gnomo hawaiano. Voy a seguir cuidando tus pasos y aprendiendo de ti. Te amo".

En el caso de la modelo, subió una foto con Beltrán desde la cama y expresó conmovida: "Feliz vida amor mío @beltranvicuna_. Así en mis brazos hoy y siempre".

