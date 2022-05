Desde la explosión del WandaGate, la China Suárez está en el centro de la polémica por haber sido la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Tras el nuevo escándalo con las versiones que la mostraban cerca de Rodrigo de Paul, la actriz decidió salir del silencio en su cuenta de Instagram.

A través de una serie de historias, se refirió a un hilo de Twitter que apuntaba contra el trato de las noticias que la implicaban por parte de Ángel de Brito y el equipo de "LAM". Ante la aparición de esto, la nueva novia de Rusherking comenzó: "Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa porque me llegó un hilo de Twitter que me mandaron bastantes amigos que me parece que resume muy bien el hostigamiento".

Además, aclaró: "No es de un lugar de victima porque obviamente que me he equivocado y me equivoco como todo el mundo. Pero hablo de una persecusión y creo que nunca hablé tan profundamente de eso porque me cuesta y me pone nerviosa". La China Suárez se refirió con sinceridad a las repercusiones mediáticas que tuvieron sus romances.

China Suárez contra Ángel de Brito y "LAM".

"Es dificil verlo porque, aunque a veces diga que las cosas no me afectan o tenga una coraza muy grande porque no me quedó otra, es feo y doloroso, me siento avergonzada", explicó la ex de Benjamín Vicuña. En la misma línea, se refirió a su buen presente: "Recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para hablar de eso".

"Un abogado que es muy humano me está ayudando y estamos avanzando, ojalá que esto funcione y nadie más pase por esto", completó La China Suárez.