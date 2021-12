El escándalo entre L-Gante y Christian Manzanelli, representante de Yao Cabrera, parece lejos de calmarse. Si bien el cantante dio por terminada la situación ya que quiere enfocarse en su familia y su carrera, siguen llegando las críticas por parte del entorno del empresario. Esta vez fue La Chabona quien reveló un polémico chat con el artista de General Rodríguez.

Justamente la influencer parece haber sido una parte clave en el altercado que ocurrió en la presentación de la pelea de Cabrera ante el Chino Maidana. Uno de los cuestionamientos que le hizo el manager fue que no hizo una colaboración con su clienta, algo que no cayó bien en Elian Valenzuela. Después de dos videos en que criticaba sin filtro al cantante, mostró una conversación privada.

A través de una serie de historias de Instagram, compartió la charla que mantuvo con L-Gante. Según lo que decidió publicar, el artista fue quien inició el intercambio con un mensaje pacificador. "Con vos la mejor, te respeto. Pero si ese logi es tan inteligente que aprenda a encarar los proyectos si quiere colaboraciones", mencionó el padre de Jamaica.

Claro que La Chabona no se quedó en silencio y apuntó sin piedad. "Sos un gato y con vos todo mal, no tenés códigos y te pegaron dos gritos y saliste corriendo. Me paro de manos por mi representante", expresó en el primer mensaje en su cuenta de Instagram. Además, tuvo más ataques: "Aprendé a respetar a las mujeres y no todo es droga. Pedí disculpas y respetame que soy una mujer y vos venís de una mujer. Cuando no eras nadie yo publicaba tus cosas, no tenés códigos".

La arremetida de la influencer parece abrir un nuevo capítulo en la pelea, a pesar de que L-Gante no mostró interés en seguir en el juego de las declaraciones cruzadas. Se espera que el novio de Tamara Báez emite una nueva respuesta después de las picantes palabras que le dedicó La Chabona.