Morena Rial demandó a Gladys la Bomba Tucumana un año después que la cantante dijera que a modo de bullying le decían que era la "mamá de More Rial". Ahora, la hija del conductor de "Intrusos" exige una compensación de 200 mil pesos.

Tras la polémica, la artista se comunicó con "El Run Run del espectáculo", el ciclo de Crónica HD conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, y expresó su opinión al respecto: "Nunca supe que se había sentido ofendida por algo. Me entero recién después de casi dos años. Si le tengo que pedir disculpas de nuevo se las pido. La verdad que todo fue en un contexto de charla con su padre".

El descargo de La Bomba Tucumana después de la denuncia de More Rial

"Su padre si entendió de la manera que lo estaba diciendo. De ahí a que se hicieron memes y cosas, no le doy bolilla porque no me interesa. Mirá si le tengo que hacer juicio a toda la gente que se burla de mí", manifestó La Bomba en dos audios.

"Jamás criticaría el cuerpo de nadie porque todos los días la gente mala me molestan con ese tipo de cosas. En ningún momento mi intención fue ofender a nadie. Cómo voy a hacer sufrir a alguien si es lo que me hacen a mí", articuló la cantante a un año del incómodo momento.

More Rial le exigirá $200 mil pesos a La Bomba Tucumana

"Morena deberá ver el programa entero y ver el contexto. Tiene mi teléfono y el de mi hijo que antes eran amigos. Hay confianza para que me diga cualquier cosa. Para mi es un nena y no se cuál es la intencionalidad de esto. Me lo podría haber preguntado. Es muy feo y triste todo esto pero acá estamos", concluyó su reflexión "La Bomba"

