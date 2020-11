Gladys "La Bomba Tucumana" ensayaba para su participación en el " Cantando 2020" cuando la policía se presentó en la puerta del estudio y la dejó boquiabierta. La noticia trascendió en las redes y en los medios, pero hasta el momento no se sabía el motivo por el cual fueron a buscarla.

Este miércoles, finalmente el misterio se resolvió ya que Morena Rial se encargó de contar en su cuenta de Instagram que fue por la causa que le inició a la cantante por "discriminación". Su abogado, Alejandro Cipolla, escribió en su red social: "Ya se encuentra notificada de la causa denunciada por More Rial".

Por su parte, la hija de Jorge comentó lapidaria: "Sin misericordia para los que me lastiman". El conflicto entre More y Gladys se produjo luego de que la "La Bomba" contara en Intrusos el bullying que sufría cuando participaba en el "Bailando": "Me dicen gorda, la mamá de Morena Rial". Tiempo después, la joven decidió iniciarle acciones legales.

