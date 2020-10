En plena cuarentena por coronavirus, TikTok se convirtió en la red social preferida de grandes y chicos que utilizan sus originales versiones para divertirse en casa, y las figuras de las farándula argentina no quisieron quedar fuera del fenómeno viral.

Gladys "La Bomba" Tucumana se creó un usuario en la aplicación y reúne miles de seguidores que esperan sus videos. Pero en las últimas horas una de sus publicaciones generó gran polémica ya quiso hacer humor con un audio creado para prevenir casos de abuso, violaciones y violencia.

.

En su sketch, la referente de la movida tropical simula una conversación con su pareja quien le pide que comparta "su ubicación en tiempo real" para poder saber dónde está. El objetivo original del audio es poder utilizarlo en situaciones de viaje en remises, taxis o cualquier modalidad de transporte y el pasajero o pasajera presienta una situación de peligro.

Tras la viralización de su video, la participante del "Cantando 2020" recibió varias críticas y compartió un descargo en el que explicó su actitud: "Estoy enterada para qué fue creado el audio pero me pareció nada malo utilizarlo también... y de paso se sigue escuchando y todas sabemos que es para eso".

"Quise agarrarlo por el lado de que una tiene un novio divino, que te contrala... te dice 'por dónde estás, dame tu ubicación'...", continuó. Y también aclaró: "Ojalá que sirva este audio para eso, que pueda ayudar para todas las chicas que se sientan inseguras en algún remis, que a todas a veces nos pasa. No me gusta que se queden pensando que yo lo pueda hacer... ¿para qué? No habría maldad".

La Bomba Tucumana generó polémica con un TikTok.

Sin embargo Leandro Kendro, el creador del audio, no conforme con el descargo de La Bomba salió al cruce con una fuerte crítica: "Esta señora de la farándula argentina utiliza un audio que fue creado con otro fin. Fue creado para ayudar gente en situación de riesgo y ella lo usa para entretenerse y matar su aburrimiento".

De todas formar aseguró que entendió que "no lo hizo con maldad", pero remarcó que "es un tema delicado como para que haga humor con ese audio". Hasta le propuso eliminar ese contenido de su perfil y "ser más sorora con las mujeres, porque en Argentina matan cada 36 horas a una mujer".