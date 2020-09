La Bomba Tucumana vivió una noche de drama y furia en el " Cantando 2020" después de pelearse con los encargados del vestuario, olvidarse la letra durante su performance y hasta amenazar con renunciar al certamen de canto tras el 4 que recibió por parte Karina La Princesita en la devolución.

En el programa "Los ángeles de la mañana" mostraron una cámara oculta que grabó la movilera, Maite Peñoñori, donde se pudo ver y escuchar cómo Gladys se quejaba de las injusticias a la hora de vestir a las distintas figuras y catalogó a su atuendo de "villera boliviana".

La Bomba decidió hacer un descargo entre lágrimas pero no se disculpó

Ahora, La Bomba llevó su tristeza y emoción a las redes. La artista decidió hacer un vivo de Instagram para explicar su situación: “No estoy muy bien, estoy muy triste por todo lo que sucedió anoche… hacen cosas para desestabilizarme emocionalmente”.

“Estoy súper triste por todas las cosas que se generan a partir de esto. Hasta llegué a discutir con mi hijo. Me siento tremendamente dolida, bajoneada y claro que me quiero volver a mi casa”, expresó entre lágrimas la mamá de Tyago Griffo.

Gladys "La Bomba" rompió en llanto y apuntó contra la movilera de "LAM".

“Me grabó en una charla íntima con gente de mi entorno y casi me muero recién cuando veo eso. ¿A esas cosas llega el ser humano? ¿A esas cosas tan bajas? Estoy tremendamente dolida. Me grabó diciendo cosas que yo sentía. Voy a empezar a grabar para que ustedes vean las ropas, vestuarios y cosas que le hacen a otras personas, y la manera en que me tratan”, argumentó la cantautora en referencia a Peñoñori.

“Entiendo que es un reality, entonces acepten que lo que yo digo en el piso es cierto. Duele que me quieran dejar como una loca, pretenciosa y agrandada, cuando no soy nada de eso. Es doloroso ver, leer y escuchar que digan cosas que nada que ver. Jamás he sido pretenciosa, cero divismo. No soy una jodida, soy esto que ven”, continuó emocionada.

“Me tratan de pretenciosa cuando yo no soy nada de eso, miren como estoy vestida”, concluyó La Bomba. Durante la tranmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, la autora de "La Pollera Amarilla" nunca hizo referencia a su frase xenófoga ni pidió disculpas.

¡Mirá el duro descargo de La Bomba Tucumana!