La llegada de “La 1-5/18” a la pantalla de El Trece significó el regreso de la ficción nacional a la televisión abierta. Además, el proyecto incluye a actores de renombre que generaron mucha expectativa, aunque no todas las reacciones fueron buenas en las redes sociales.

Además de los cuestionamientos por la manera en que se abarcó la vida en las villas, algunos actores también fueron criticados. La tira está protagonizada por Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia, quienes en las últimas horas respondieron algunas de las frases hirientes que recibieron.

Si bien no atraviesa un buen año después de su fallido proyecto “TV Nostra” en América, Jorge Rial se tomó la licencia para dar un picante mensaje sobre el elenco de la serie de Polka. El conductor utilizó su cuenta de Twitter para expresarse e hizo referencia al nuevo producto de El Trece, aunque no mencionó su nombre.

El periodista escribió: “Hay una generación de actores que recién ahora descubrimos que son de madera. Por separado no eran evidentes, todos juntos no pasan desapercibidos”. Además, sentenció con su acidez clásica para brindar su mirada: “Era imposible no darse cuenta en algún momento lo inflados que estaban”.

Además, agregó una imagen de las mediciones que realizó el viernes donde se nota una baja marcada en la audición. "Lo de #LaUno quedó claro que es consumo irónico. Lo miramos para reírnos. Ayer ya no bancó los números", explicó un experimentado en la pantalla chica.

Lo cierto es que las mediciones de “La 1-5/18” encendieron algunas alarmas en la producción. Si bien los primeros días dejó muy buenos números e incluso superó a “Bake Off 2021”, las mediciones del rating comenzaron a bajar sobre el cierre de la primera semana.

El contexto podría resultarle desfavorable a la ficción, ya que se espera que compita de buena manera con “Doctor Milagro”. Mientras tanto, las críticas parecen estar lejos de detenerse y el elenco defiende su trabajo luego de la ausencia de una producción local en la televisión argentina.

