Si bien la " La 1-5/18" terminó en marzo, la novela sigue muy presente en el corazón de los fanáticos y del elenco que participó en la misma. La ficción logró convertirse en uno de los mayores éxitos televisivos del 2021 por la trama y los diferentes acontecimientos que vivieron los personajes.

Las historias de amor entre Bruno (Gonzalo Heredia) y Gina (Ángela Leiva) o la de el Padre Lorenzo (Esteban Lamothe) con Lola (Agustina Cherri) fueron de las más aclamadas, pero hacia el final de la tira, el romance que nació entre Vivi (Leticia Brédice) y Miranda (Romina Gaetani) obtuvo mucho protagonismo.

.

Los personajes de Gaetani y Brédice al principio de la tira se detestaban, pero con el tiempo desarrollaron una química muy atrapante, que terminó en una relación sentimental. Este cambio de guión, que fue muy bien recibido por el público, fue propuesto por las mismas actrices a Adrián Suar.

Romina Gaetani y Leticia Brédice fueron quiénes le propusieron a Adrián Suar que sus personajes tuvieran un romance en " La 1-5/18"

De tal modo, durante el fin de semana una joven compartió un encuentro que tuvo con Romina en un evento, dónde le comentó que la historia de amor entre las dos mujeres la motivó para compartir algo importante con su familia.

"Acá está el momento donde le conté a Romina Gaetani que gracias a su personaje en la novela pude terminar de salir del closet con mi vieja. Después retomó el tema, me preguntó el nombre de mi mamá y grabamos el saludo. Aguante la representación lgbt en los medios", escribió la chica en la publicación que se hizo viral.

"Romina, yo medio que terminé de salir del closet con mi vieja gracias a la novela", se escucha que le dice la misteriosa usuaria al principio del clip, a lo que Gaetani respondió: "¡No en serio! Qué alegría...".

Una chica le reveló a Romina Gaetani que la historia de amor de su personaje, Miranda, con el de Létcia Brédice en " La 1-5/18" la inspiró para hablar con su familia.

"Se dio cuenta que me emocionaba mucho la novela y que no era por la historia del cura", agregó la muchacha entre risas, y luego explicó que ella defendía al personaje de Miranda arduamente frente a su madre. "Me dijo: 'vos porque la miras con otros ojos' y dije bueno listo fuera del closet, gracias a vos y a Leti", recordó.

Hacia el final, la actriz le envió un saludo muy amigable a la madre de la joven: "Yo sé que el corazón de tu hija está aquí presente, escuchando música, elevando el alma, la vi feliz bailando con otras compañeras y amigas. Beso gracias por esta hija maravillosa que tenes".

Mirá la reacción de Romina Gaetani al enterarse la importante decisión que tomó una chica gracias a su personaje en " La 1-5/18"