Mientras vive un exitoso momento profesional tras convertirse en el artista más popular del país, L-Gante estaría atravesando una crisis con su pareja y madre de su hija Jamaica, Tamara Báez, y todo apunta a una ruptura.

A través de las redes sociales se pudo saber que el cantante de "Cumbia 420" y la joven se dejaron de seguir en Instagram. Además, las propias cuentas de los protagonistas evidencian que existe un problema entre ellos.

Por su parte, Tamara publicó fuertes posteos que vislumbran un conflicto con el artista de General Rodríguez. En una historia se mostró junto a su beba y escribió: "Lo único más real que tengo y me hace completamente feliz".

Además, compartió su horóscopo de cáncer y dejó polémicas frases. "Sabes lo que vales y ya no te quedás donde no te valoran o no te quieren", rezó en una de sus oraciones el posteo.

Mientras que más adelante agregó: "Con respecto a esa personas no puedes dejar que te trate como un capricho, no puedes depender de ella ni de nadie, entonces que no te cueste tomar esa decisión y seguir el camino sola".

Hasta ahora, el intérprete musical se mantiene en silencio sobre el tema y solo comparte imágenes de sus proyectos artísticos como giras y presentaciones en vivo.