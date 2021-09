L-Gante no para de tener buenos gestos con sus fans, ya que les devuelve un poco de todo el amor que le dan. En este caso, una nena jujeña le propuso al cantante interpretar el abecedario en lenguaje de señas cuando visite su provincia.

El cantante vio el mensaje que compartió la niña en las redes sociales y no dudó en responderle: "Me encantaría". Frente al comentario, la pequeña recibió cientos de mensajes positivos y felicitaciones en el posteo.

La respuesta de L-Gante frente a la propuesta de la nena.

La menor es reconocida por sus videos en TikTok. Su contenido se basa en generar conciencia entre sus seguidores y pedir la implementación de una Ley Federal de Lengua de Señas. Además, la niña contó que para ella es muy lindo poder difundir este lenguaje.

Por otra parte, el padre de Jamaica, es reconocido por sus aportes a las causas sociales. "Me gusta mucho andar por las calles viendo en qué se puede dar una mano, porque yo soy como ellos, no quiero que se queden con mi fama, sino que me vean como un par que los puede acompañar en su intento de salir adelante", aseguró L-Gante en alguna oportunidad.

El intérprete de "Malianteo 420" no para de cautivar los corazones de todos. Además, hace parte de su vida a sus fanáticos ya que quiere que lo acompañen a todos lados.