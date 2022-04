L-Gante no detiene su carrera musical y su popularidad sigue en pleno crecimiento. Por eso, sacrifica ciertos momentos con su familia para cumplir con los compromisos laborales y su cumpleaños no fue una excepción. Si bien Tamara Báez, su novia, le dedicó un tierno posteo en las redes sociales, no pasaron tiempo juntos.

Lo cierto es que Elian Valenzuela se encuentra de gira por México, lugar que ya lo tuvo varias semanas en las que se llevó el cariño de sus seguidores. Según lo que mostró en sus perfiles, además de las presentaciones en vivo, aprovechó para grabar algunas canciones y sus correspondientes clips.

.

Como si fuera poco, prometió publicar un nuevo tema en las próximas horas, aprovechando una fecha tan especial para él. El cantante cumplió 22 años pero lo hizo a la distancia de su novia y su hija Jamaica, quien ocupa mucho de su tiempo libre. El joven de General Rodríguez es muy solicitado, por lo que tiene poco tiempo de descanso pero aprovecha para pasarlo junto a su familia.

Mientras tanto, se enfoca en el desarrollo de su carrera. El 2022 aparece como un año con muchos recitales, por lo que pretende llevar su música a diferentes puntos de Argentina y otros países del continente.