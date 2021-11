Hace un par de días, Enrique Pinti fue invitado al programa de Juan Etchegoyen en "Mitre Live". Allí confesó que no le gustaba cómo cantaba L-Gante y dijo: "No le veo mucho talento". Los dichos llegaron a oídos del cantante y salió a responderle a través de sus redes sociales.

El papá de Jamaica grabó un video que subió a sus historias de Instagram y dijo: "Bueno gente, hoy me levanté decidido. Creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia que un señor que se llama Enrique Pinti dice que no tengo talento y soy grasa".

.

Se podía ver al cantante serio y preocupado, pero al instante compartió otro video donde se puede ver que fue todo fue una broma y continuó: "Qué locas las estrategias de los medios ahora". Además empezó a imitar a un conductor de televisión y dijo: "'Che, productor, para el programa siguiente traeme un dinosaurio y vamos a ponerlo a hablar de L-Gante así subimos el rating'".

Como toda crítica o comentario negativo, el novio de Tamara Baéz, se lo tomó con humor y siguió realizando sus conciertos por toda la Argentina. El intérprete de "Malianteo 420" está rodando por todo el país para llevar su música a todos los rincones.

L-Gante en su concierto.

L-Gante no para un segundo y tampoco piensa hacerlo. El cantante está disfrutando su mejor momento artísitico. A donde vaya tiene personas que se quieren sacar fotos y se abalanzan sobre él.

¡Mirá el video de L-Gante respondiéndole a Enrique Pinti!