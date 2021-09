El mundo de la farándula argentina se encontraba en vilo después de que Ángel de Brito anunciara a través de las redes que la novia de L-Gante, Tamara Báez, había sido internada debido al inminente nacimiento de su hija Jamaica.

"Internaron a Tamara, la novia de L-Gante. Se viene Jamaica", escribió el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" después de que se conociera, gracias a la mamá del artista, Claudia Valenzuela, que la fecha estimada de parto era en septiembre, "cerca de la primavera".

Además, los fanáticos del trapero enloquecieron cuando Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, publicó una serie de historias de Instagram en las que mostró a su pareja en una clínica mientras le hacían una ecografía.

" Bueno, esa es la cabecita. Doctor, saludo ahí para la gente. Jamaica tirando rostro", expresó el cantante en presencia de su novia, Tamara, y el médico a cargo del procedimiento.

Sin embargo, Valenzuela salió a tranquilizar a todos al asegurar que su hija no nació todavía: "Me dice el papá de Jamaica: `Si recién hablé con Jamaica y me dijo que va a ver si pinta porque hoy es muy Lunes´".