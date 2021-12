L-Gante está viviendo sin lugar a dudas el momento más exitoso de su carrera. El cantante oriundo de General Rodríguez realizó su primer show en el Luna Park, estuvo presente en la gran final de "Showmatch: La Academia" y su gira alrededor del país tiene entradas agotadas.

A pesar de todos estos hitos, el cantante siempre se muestra accesible para colaborar con distintos creadores de contenidos. Anteriormente el cumbiero bailó junto a Cinthia Fernández en un video, al ritmo del tema que hizo con Tini Stoessel, "BAR". Ahora, el cantante fue de compras con "Kicks and Friends" una dupla de youtubers especializados en zapatillas y ropa deportiva.

"La primera vez que me pasa que me atienden con el shopping cerrado", mencionó el artista al principio. Como primera elección el cantante optó por unas zapatillas básicas de la marca Nike, de color azul oscuro con bordes naranjas. "Para combinarla al toque, un pantalón negro y listo", señaló.

Si bien su primera elección fue sobria, el músico demostró que también se anima a opciones más arriesgadas, cuando agarró de las estanterías un calzado modelo Air Max 90, con suela pronunciada en tono azul eléctrico. "El estilo este me gusta muchisimo", explicó.

L-Gante opta por zapatillas con cámara de aire.

Uno de los entrevistadores destacó que aquel modelo cuenta con "cámara de aire", caracterísctica fundamental en un calzado para amortiguar el impacto de la pisada y absorber el golpe que reciben las articulaciones cuando uno hace alguna actividad fisica. En ese sentido, el intérprete coincidió y agregó que ese tipo de zapatillas para él son las más cómodas, teniendo en cuenta la exigencia que le demandan los shows que reliza.

Luego, el cantante de la "Cumbia 420" eligió el conjunto de campera y pantalón del París Saint-Germain, club donde actualmente juega Lionel Messi. "Cheto mal, me falta ir a París nada más", exclamó entre risas. En cuanto a sus preferencias, Elián Valenzuela explicó que no se encasilla en una marca sola, si no que prefiere combinar con "lo que venga".

