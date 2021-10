L-Gante está en el centro de la polémica después que se difundiera que supuestamente canceló un concierto en Venado Tuerto después que la producción fallara en conseguir todos los pedidos especiales del cantante para el backstage.

Whisky, champagne, una consola de juegos Play Station 5, un televisor plasma de 55 o más pulgadas pulgadas y un catering de comida fueron solo algunos de los items que difundió la productora Oneblood Music Incorporated sobre la ausencia del artista de General Rodríguez.

“Por requerimientos materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado, nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos. Por eso, estamos obligados a suspender el recital que se iba a llevar a cabo el día 9 de octubre de 2021 en la ciudad de Venado Tuerto”, había anunciado el equipo.

La polémica lista de cosas que se rumoreó que L-Gante pidió para sus shows.

Ante las críticas que recibió, Elian Ángel Valenzuela negó las versiones y arremetió contra el productor que lo calumnió “Acá estamos rey, mi mamá. Tranqui. ¿Vos ves alguna Play, algún LCD de 55? No se coman el chamu".

.

Además, el intérprete de 21 años expresó su enojo a través de su cuenta personal de Facebook y aseguró que es mentira: “Gente eso de Venado Tuerto es ‘chamu’. Se debe a que el chanta del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca pa’ este lado. No le crean y reclamen lo suyo. Una que yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando. Corta. Pedazo de garca, ya te vas a poner el moño”.

L-Gante le dedicó un furioso descargo al productor que difundió mentiras sobre el.

¡Mirá el furioso descargo de L-Gante contra el productor que lo injurió!