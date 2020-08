Karina La Princesita se convirtió en una de las figuras de la televisión argentina durante la cuarentena por su participación como jurado del " Cantando 2020". Gracias a su carisma y su temperamento, demuestra que es dura a la hora de dar devoluciones y decir todo lo que piensa sobre los participantes. De la misma manera se maneja en la vida y por ello el fin de semana publicó en sus redes algunos mensajes enigmáticos, cargados de ironía que, se sospecha, están dirigidos a su ex.

"La Princesita" hizo una referencia a la cuarentena obligatoria advirtiendo que algunos no la respetan: "Che, ¿qué dijo el Presidente ayer (viernes)? ¿Seguimos en cuarentena? No sé por qué siento como que ya no. Como que todo volvió a la normalidad, ¿no? Ni barbijos veo ya”.

El enigmático de Karina, alusivo a una situación cercana.

Lo curioso es que ese mismo día El Polaco, su ex y padre de su hija Sol, festejó el cumpleaños de su hija Alma, fruto de su relación con Valeria Aquino. El cantante se convirtió recientemente en papá de Abril junto a su novia Barby Silenzi.

En las imágenes publicadas nadie usa barbijo.

Aquino subió a su cuenta de Instagram varias fotos y videos de la celebración, en donde se ve al Polaco y a varios niños, y nadie usa barbijo a pesar de que es notorio que hubo invitados que no viven en la casa donde se hizo la fiesta, que se supone es del vocalista.

.

Además, hubo asado y juegos inflables por lo que existe el peligro de contagio. Hace unas semanas, varios seguidores de Barby Silenzi la criticaron por llevar a su hija recién nacida a que conozca a su abuela, que es paciente de riesgo. También durante el fin de semana, Ezequiel celebró el cumpleaños de su madre.