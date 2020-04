Durante la cuarentena, Karina La Princesita se animó, como muchas otras figuras de la farándula argentina, a responder varias preguntas de sus admiradores en las redes sociales y muchas fueron consultas sobre su vida amorosa y su antigua relación con El Polaco. La artista no esquivó nada y se mostró muy abierta a hablar de sus sentimientos.

Karina tuvo con el cantante a su única hija, Sol, quien ahora cumple el período de aislamiento social por el coronavirus con su papá. Además, también hizo una reflexión sobre el Kun Agüero, una de las parejas más polémicas que tuvo.

cumplió un mes de cuarentena.

"No me victimizo, soy una mina fuerte que siempre me repongo, pero me crucé con mucha gente de la cual aprendí qué NO quiero ser en la vida y eso está bueno también", manifestó en historias de Instagram cuando le consultaron por "situaciones o personas de las que más haya aprendido".

Una de sus seguidoras le pidió "un consejo para una relación que no funcionó". "¿Si piden una oportunidad después de varias?", le consultó y Karina contestó a partir de su experiencia personal: "¡Uh! Lo único que puedo hacer es decirte qué haría yo en tu lugar. Si se aman y vos a él o ella, las segundas oportunidades tal vez sean lindas".

Con su adorada hija, Sol.

"Pero si amaras no me estarías preguntando, lo harías y ya. Si fue por engaño o por algo malo, la Karina ingenua tal vez creería y volvería. La Karina pilla no. Porque con los años entendés que aunque lloren, pataleen y te juren las personas raramente cambian", adviritió para completar su mensaje.

En cuanto a su relación con El Polaco confesó: "No fue el amor de mi vida. El único amor de mi vida es y será mi hija". Pero cuando le preguntaron si está soltera, quiso desviar la atención y se cuestionó: "¿Quién está siempre del todo solo? Odio cuando dicen eso, porque sí... ¡Hola! Hay gente que por momentos está sola por completo. Es normal, es sano".

