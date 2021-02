Karina La Princesita es una de las artistas del mundo de la farándula argentina que más interactua en las redes sociales y, a pesar de ser muy reservada respecto su vida privada, sorprendió a sus admiraciones al revelar un desconocido dato sobre la época en la que estaba embarazada de su hija Sol, fruto de su relación con El Polaco.

Karina y su hija Sol Cwirkaluk.

La cantante respondió las consultas de sus seguidores al animarse a jugar con una de las tendencias del momento que es furor entre las figuras de la farándula argentina. "Una foto de..." consiste en que los usuarios le pidan imágenes en distintas situaciones y la figura debe contestar con la fotografía que mejor le parezca.

El Polaco, Karina y Sol.

Uno de sus fanáticos le pidió a La Princesita que comparta un retrato de ella misma embarazada. No obstante, la artista impactó al revelar que no tiene fotografías de esa época e incluso conto por qué no tiene registro de su dulce espera: "Jajaja si. Preguntándome, ¿para qué lo hice? Muy complicado. Me piden foto embarazada y ni tengo. Nadie me sacaba".