En la tarde de este miércoles, Karina "La Princesita" compartió a través de sus redes sociales un fuerte descargo en defensa de su hija Sol y sorprendió a todos.

La cantante disparó contra "Hay Que Ver", el ciclo conducido por Denise Dumas y José María Listorti, luego de que supuestamente en el ciclo hayan hablado de su hija Sol y su permanencia en la casa de su abuela en medio de la pandemia de coronavirus.

Al enterarse de los dichos sobre su hija, fruto de su relación con El Polaco, la jurado del "Cantando 2020" salió con los tapones de punta y posteó un duro descargo en su cuenta de Twitter: "Yo no miro 'Hay Que Ver' pero ¿¿alguien sabe si me pidieron disculpas?? De no ser así llamo a mi abogado".

Yo no miro “hay que ver” pero alguien sabe si me pidieron disculpas?? De no ser así llamo a mi abogado. — Karina ♡ (@kari_prince) October 21, 2020

Minutos después agregó furiosa: "En ese programa me faltan el respeto siempre y después se lavan las manos, sin embargo me importa muy poco. Pero con los menores NO. ¡Y menos con mi hija!".

En ese programa me faltan el respeto siempre y después se lavan las manos, sin embargo me importa muy poco. Pero con los menores NO. Y menos con mi hija! — Karina ♡ (@kari_prince) October 21, 2020

Según los tuits de la referente de la movida tropical, su enojo inició cuando en el programa hablaron sobre su decisión de haber dejado a la joven a cargo de su madre. Al respecto, manifestó: "Tengo que aguantar que muchos me recriminen que dejé a mi hija con mi mamá, porque en el programa dicen no estar de acuerdo, ya que mi hija no es de riesgo. MI HIJA ES DE RIESGO. INFÓRMENSE ANTES, AL MENOS AL HABLAR DE UN MENOR. Y de cómo nos manejamos en casa es problema mío".

Tengo que aguantar que muchos me recriminen que dejé a mi hija con mi mamá, porque en el programa dicen no estar de acuerdo, ya que mi hija no es de riesgo. MI HIJA ES DE RIESGO. INFÓRMENSE ANTES, AL MENOS AL HABLAR DE UN MENOR. Y de cómo nos manejamos en casa es problema mío. — Karina ♡ (@kari_prince) October 21, 2020

"Ya saben de mi paciencia con respecto a los dichos sobre mi en general. Esa paciencia y templanza seguirá presente. PERO CON MI HIJA, AHÍ SI QUE NO. Fin para mi sobre este tema, por este medio. Se seguirá por donde corresponde. Gracias", cerró tajante.