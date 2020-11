La polémica entre Karina "La Princesita" y los demas jurados del " Cantando 2020" continúa creciendo. Si bien la cantante y Oscar Mediavilla se cruzaron durante todo el certamen, esta vez fue peor ya que continuaron discutiendo a través de las redes.

La disputa inició por la pelea que tuvo la artista con la coach, tanto de Lola Latorre como de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, Natalia Cociuffo, y posteriormente con Ariel Puchetta e Ivana Rossi tras ponerles un 1.

El jurado del "Cantado 2020"

La Princesita se enojó con el productor discográfico porque intentó compensar el puntaje y les dio un 10 después de su 1. “No me pidas perdón. Porque el día que a Alex le pusiste un 0, el equipo no estaba para un 0 y lo pusiste igual. Entonces, tené un poco de empatía conmigo, con lo que me está pasando esta noche”, manifestó Karina.

Después de cruzar opiniones, Karina lanzó: "Si quieren digo qué cosas son una falta de respeto porque hay cosas graves". Fue ahí que la pareja de Patricia Sosa no se guardó nada y escribió: "Que arranque así terminamos con estas amenazas que tanto dice perjudicarla!".

Que arranque así terminamos con estas amenazas que tanto dice perjudicarla! https://t.co/smyrMWRLSn — Oscar Mediavilla (@omediavilla) October 31, 2020

Sin quedarse callada, la exnovia de El Polaco retrucó: "¿Respondiendo cosas sacadas de contexto? ¡Qué ganas de pelear! Constantemente queriendo descalificar por tener más años de trayectoria. Sos más grande, claramente vas a tener más años de todo. Yo no quiero entrar en esa. Qué más quisiera que poder trabajar en paz. Pelee solo".