Luego del estreno de "Luis Miguel, La serie", llegó el cumpleaños de Luis Miguel y sus miles de fans lo celebraron a través de las redes sociales. Los muros de Facebook, Twitter e Instagram se plagaron de fotos del cantante con tiernas palabras por la especial fecha.

Emocionados aún por las revelaciones que demuestra la biopic sobre su intimidad, miles de admiradoras y fanáticos del mundo demostraron el aprecio que sienten por el "Sol de México". Pero uno de los mensajes que más llamó la atención fue el posteo de Karina Jelinek.

.

Tiempo atrás, la modelo contó que es amiga del músico pero son varias las versiones que circulan sobre que entre ellos pasó mucho más. "Estaba justo robando una banana y me choco por detrás con él. Yo estaba toda transpirada, con un vestido amarillo y en ojotas porque hacía 40 grados de calor. No me había dado cuenta de que era él, porque está diferente, mucho mejor y más flaco, sólo que en las fotos sale con cara redonda", contó hace unos años acerca de uno de sus casuales encuentros en un hotel de Miami.

Karina Jelinek en Miami

Y en la misma entrevista recordó: "Me mirá y le digo 'Hola, perdón, disculpá' y él me dijo 'Hola, ¿no me reconocés? Karina soy yo' y ahí nos reencontramos y fuimos a tomar un agua de coco a la barra de la pileta. Ahí nos sacamos una foto para mi Instagram y nos pasamos los números de teléfono porque yo había perdido el suyo hacía varios años. Lo agendé como Luis M y una flor".

Este lunes y para celebrar los 51 años del intérprete, la empresaria publicó en su perfil de Twitter una foto juntos donde se los ve muy cómplices y abrazados. "Feliz cumpleaños #LuisMiguel !!!", manifestó en el posteo que recibió más de 600 "Me gusta".