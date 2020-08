Son varios los escándalos que tienen como protagonista a Yanina Latorre, pero en las últimas semanas la "angelita" fue duramente criticada por dar detalles sobre la sexualidad de Karina Jelinek y dar por sentado su relación con Flor Parise sin su consentimiento.

Tras la polémica, la modelo decidió abrir su corazón y hablar del vínculo con su mánager y amiga en una entrevista con la revista Gente. "Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme", expresó honesta.

En ese sentido, cuestionó a la panelista por hablar en forma pública de su romance. "No solo me expuso a mí sino a una familia. Me sorprende de parte de ella, que debería sentir un poco de empatía teniendo en cuenta lo que le pasó a ella y cómo sufrieron sus hijos", disparó contra Latorre en referencia al escándalo por la infidelidad de su marido, Diego, con Natacha Jaitt.

Enterada de las declaraciones de la modelo, Yanina arremetió sin piedad en " Los Ángeles de la Mañana" y advirtió: "Me está cansando y me va a tener que pedir disculpas a mí. Le voy a mandar una carta documento, me tiene podrida esta mina".

Karina Jelinek habló de su sexualidad y su romance con Flor Parise en la revista Gente.

Por otra parte, la mamá de Lola Latorre participó este jueves de " Mujeres de eltrece" y allí dio marcha atrás sobre sus palabras. "Ayer Yanina le decía a Karina que le iba a mandar carta documento y hoy dice que no lo haría porque ella es más importante para perder tiempo en eso. Ahí ven lo que es", comentó indignada una usuaria (@moyrasof) en su cuenta de Twitter.

La propia Jelinek retuiteó el mensaje de la mujer y agregó: "Yo tampoco le quise mandar una carta documento en su momento, porque siento que la Justicia tiene que ocuparse de cosas más importantes con todo lo que está pasando".