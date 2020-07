A días de que arranque del "Cantando 2020", Karina Jelinek se prepara para su debut en el certamen. La modelo se animó a cantar en un vivo de su cuenta de Instagram para demostrarle a sus seguidores el talento que tiene.

Con la pista de fondo del tema "Mi Enfermedad" de Fabiana Cantilo y con un micrófono en su mano, la mediática mostró su destreza y sorprendió a sus más de 852 mil seguidores con su voz.

Tras ver su transmisión, Laurita Fernández, conductora del ciclo que se va a estrenar el próximo 27 de julio en la pantalla de Canal Trece, la compartió en su cuenta de Twitter. "Vamos todavía, Karina practicando a toda hora para el 'Cantando 2020'". Por lo que Jelinek respondió: "A toda turbina, ensayando a cualquier hora".

Karina Jelinek protagonizó un escándalo los últimos días al echar a su soñador Cristian Fontán y reemplazarlo por Manuel Victoria. Así lo dieron a conocer el domingo en " El Run Run del Espectáculo", ciclo de Crónica HD, en donde también leyeron lo que la modelo le habría escrito al cantante.

"La verdad no sabía cómo decirte y es una situación incómoda porque me caes súper bien. Pero la verdad no me siento cómoda con la diferencia de tono de voz. Quiero decírtelo yo y espero que me puedas entender", manifestó.