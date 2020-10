En la última semana Martín Cirio concentró todas las miradas ya que salieron a la luz viejas publicaciones en sus redes sociales donde hablaba sobre tener encuentros sexuales con menores de edad y recibió graves acusaciones de "pedofilia".

Luego de que El Dipy viralizara aquellos polémicos tuits, el influencer fue muy repudiado en las redes y el lunes por la noche compartió un extenso descargo en su canal de YouTube con algunas explicaciones y disculpándose por lo ocurrido.

Sin embargo, en medio de la polémica, La Faraona, como también se lo conoce, cerró su perfil en la red social del pajarito y hasta eliminó algunas publicaciones de su cuenta de Instagram. "Ustedes leyeron un montón de tuits que son aberrantes. No me reconocía. Tuve un proceso de deconstrucción y de crecimiento que fue muy reciente, tengo 36 años y a los 31 años me daba vergüenza decir que había sido pobre. Tenía un montón de odio a mi mismo y de no aceptación, quería encajar en una sociedad en la que nunca pertenecí", explicó a lo largo de su video que alcanzó 745 mil de reproducciones.

Pero luego de su descargo, Karina Iavícoli apuntó sin filtro contra el influencer al escuchar sus declaraciones y se manifestó a través de sus redes sociales. "¡Qué solo dejaron a La Faraona!", disparó en Twitter.

Y completó: "¿Dónde están todos los famosos que le festejaban las guarangadas que decía? No veo a ninguno ni defendiendo ni repudiando?". El youtuber cuenta con un grupo cercano de amigos entre las figuras de la farándula argentina. Yanina Latorre, Lizardo Ponce y Santi Maratea son algunos de ellos y con quienes incluso protagonizó un espectáculo por streaming, "Hashtag en vivo".

El show de streaming de Martín Cirio con sus amigos de la farándula.

El tuit de la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" hace referencia a la ausencia de opiniones por parte de aquellos mediáticos que en otras oportunidades se mostraban muy a fin a las ideas y ocurrencias de Cirio.