Karina Gao tuvo a su hijo Teo el mismo día del cumpleaños de sus mellizos Benjamín y Simón, y reveló la feliz noticia a través de sus redes sociales. La cocinera de "Flor de Equipo" contó que su obstetra decidió adelantar el parto por las complicaciones que le dejó su cuadro de coronavirus, por el cual estuvo internada varias semanas y hasta en coma farmacológico.

En media de mucha emoción y felicidad, la influencer de cocina compartió la primera postal de su bebé y escribió en Instagram: "¡Hola tíos virtuales de la comunidad! Soy Teo, alias #bebu3, y ya estoy listo para revolucionarle los días a mis papis".

Luego contó sobre el momento en que debió armar el bolso e ir a la clínica: "Ayer, después de mucha contracciones empecé a ahogarme cada vez más en mis respiraciones, con mi obstetra y el Franchu @nachoptomasone decidimos de adelantar un poquitín el parto para evitar riesgos así que el mismísimo día de cumple de Simón y Benja, la vida les dio a ellos uno de los mejores regalos: Teo".

Además, Karina se refirió al nacimiento de su pequeño y detalló: "El parto fue de sueño, nunca me imaginé que un proceso quirúrgico podría resultar ser algo con tanto paz y amor. Cuando entré al quirófano, ya estaban todo el equipo de @nachoptomasone esperándome. Me recibieron super cálidamente, me sentaron y me calmaron (les confieso que tenía un miedo tremendo) y me abrazaron mientras me ponían la anestesia. Me preguntaron qué tipo de música me gustaba, pusieron play, y arrancó todo el recibimiento. Cuando estaba por salir, bajaron la persiana, y nos dejaron presenciar ese mismísimo momento. Vimos su primera expresión facial, escuchamos el primer llanto, le cortaron el cordón, y enseguida me lo pusieron en el pecho. Todo esto con la canción Eric Clapton de fondo: wonderful tonight. En ese instante me enamoré de nuevo".

.

La tierna y dulce imagen de Teo cosechó más de 69 mil "Me Gusta" en poco tiempo y cientos de mensajes de los usuarios que felicitaban a Karina Gao por dar a luz a su hijo luego de luchar contra el Covid-19. "Lloré cuando avisaste que llegó Teo", "Qué alegría tremenda", "Felicidades Kari, qué emoción", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la chef, emocionados por el nacimiento de su niño.