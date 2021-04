El mundo de la farándula argentina se vio conmovido y muy preocupado cuando hospitalizaron a la instagrammer Karina Gao, después de que se contagiara coronavirus. La cocinera atravesó un delicado estado de salud por varias semanas, a tal punto de derivarla a terapia intensiva...¡todo mientras que estaba embarazada!

Sin embargo, ya recuperada y cuidándose mucho, la cocinera celebró el haber llegado a las 32 semanas de gestación de su tercer hijo con un tierno posteo en las redes: "Esta semana estamos de fiesta, es la primera vez que pasamos el umbral de las 32 semanas. Haciendo un poco las cuentas, nunca tuve en un tercer trimestre de embarazo, así que estamos cual primeriza haciendo todo lo que no hicimos en el primer y el segundo trimestre".

Gao estuvo internada en terapia intensiva por más de un mes por el coronavirus.

Gao explicó por qué decidió tomarse lo que falta del trayecto con completa tranquilidad: "Pensando que hacía unos meses atrás me ponía a llorar cual drama de telenovela de la tarde porque no me quisieron hacer el test de glucosa y tenia HAMBRE... Pensando que hacía de todo, pensando que por fin iba a tener un embarazo fácil... Pensando en mi súper agenda de febrero que quería aprovechar... El último mes ágil para hacer TODO y dejar todo preparado...".

"Pero hoy me encuentro en el mismo estado que hacía 6 años atrás: reposo, empollando y esperando que el bebé aguante lo más posible. Un día en la panza, tres días menos en neo. Esto fue lo que me decían y esa es mi meta. Cada día en la panza, es un riesgo menos para bebu... Es una posible complicación menos... Cada día en la panza es mucho menos días de la angustia de la etapa de neo", manifestó con mucha preocupación por la salud de su bebé.

La influencer aseguró que es la última vez que va a estar embarazada.

Además, la cocinera de "Flor de Equipo" hijo una inesperada confesión sobre la maternidad: "También, estos días empecé mi proceso de despedir de la panza. Va a ser la última vez que tendré panza de embarazo, así que lo estoy disfrutando al máximo. No sé si dentro de 3 semanas estaría maldiciendo por la falta de aire o por la hinchazón por las retenciones de líquidos... Mientras, a disfrutar de cada patadita, cada movimiento y de cada día en este estado, uno de los más lindos que la vida nos puede dar. Estoy agradecida".

"Bebu tres, te estamos esperando con mucha ansiedad... Pero salí cuando tengas que salir. No te apresures, acá estamos siempre listos para recibirte con los brazos abiertos y mucho amor", concluyó con un mensaje muy especial para su hijo.