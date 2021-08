Julieta Prandi y Emanuel Ortega viven a pleno su romance y se encuentran en un gran momento de su relación. Pero ahora, la pareja decidió dar un paso más y sorprendió a miles de usuarios al realizar un gran anuncio.

En el marco de su mudanza a un nuevo hogar, la modelo contó que decidieron que se agrande la familia con la llegada de ¡un perrito llamado Apolo!. La pareja ya es dueña de un gran perro llamado Bestia, quien rápidamente acogió a su pequeño hermano perruno.

.

"¿Cómo te explico? ¡Habemus Apolo in la house! Siempre es un placer. ¡Imposible no amarlos! Bestia no puede más de feliz con su amigo Apolo", escribió la rubia en su cuenta personal de Instagram y lo acompañó por las tiernas imágenes del momento en que adoptaron al perrito.